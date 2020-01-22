В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

"ДТП произошло в 19.00 (17.00 мск) на 107-м километре автодороги Челябинск-Троицк. Водитель автомобиля Honda двигался в сторону Троицка в условиях снегопада и ветра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз". В результате, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.