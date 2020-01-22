В Москве возбудили уголовное дело после убийства кошки и трех котят

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении москвича, подозреваемого в жестком обращении с животными, сообщает прокуратура Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении москвича, подозреваемого в жестком обращении с животными, сообщает прокуратура Москвы

По информации надзорного ведомства, 13 декабря 2019 года житель района Хорошево-Мневники выбросил с балкона седьмого этажа жилого дома по улице Мневники кошку и трех котят. Животные скончались от полученных травм.

"В порядке надзора изучен материал ОМВД России по району Хорошево-Мневники. Установлено, что в возбуждении уголовного дела по заявлению жителей района о жестоком обращении с животными отказано в виду отсутствия, по мнению органа дознания, состава преступления", - говорится в сообщении.