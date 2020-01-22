В ГМИИ им. Пушкина оценили назначение Любимовой министром культуры

"Я очень позитивно смотрю на это назначение, потому что знаю и знакома с ней. Она очень интеллигентный, умный и вместе с тем рационально мыслящий человек. Я абсолютно уверена, что у нее все получится, учитывая ее склад ума, ее способность мыслить системно и структурно, учитывая ее потрясающий "семейный, хромосомный набор", что тоже очень важно", - сказала Лошак в разговоре с РИА Новости.