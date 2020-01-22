В Перми задержали сотрудника регионального ГУ МЧС после ЧП в отеле

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник регионального главка МЧС РФ задержан по уголовному делу о гибели пяти человек в пермском мини-отеле, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Территориальным подразделением ГУМЧС по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля "Карамель". Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было", - сказала Петренко.
В связи с этим дополнительно возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого задержан пожарный инспектор Разиф Исмакаев.