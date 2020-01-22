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В Перми задержали сотрудника регионального ГУ МЧС после ЧП в отеле
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РИА Новости

В Перми задержали сотрудника регионального ГУ МЧС после ЧП в отеле

17:55 22.01.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник регионального главка МЧС РФ задержан по уголовному делу о гибели пяти человек в пермском мини-отеле, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Территориальным подразделением ГУМЧС по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля "Карамель". Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было", - сказала Петренко.
В связи с этим дополнительно возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого задержан пожарный инспектор Разиф Исмакаев.
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПермьПроисшествия
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