В Перми задержали сотрудника регионального ГУ МЧС после ЧП в отеле

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник регионального главка Сотрудник регионального главка МЧС РФ задержан по уголовному делу о гибели пяти человек в пермском мини-отеле, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

Трубу с кипятком в мини-гостинице "Карамель" прорвало в ночь на понедельник – погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

"Территориальным подразделением ГУМЧС по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля "Карамель". Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было", - сказала Петренко.