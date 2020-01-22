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Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом
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РИА Новости

Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом

17:52 22.01.2020 (обновлено: 17:53 22.01.2020)
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© AP Photo / Hong Kong Government Information ServiceПункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
© AP Photo / Hong Kong Government Information Service
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Гонконга внимательно следят за ситуацией с распространением нового типа коронавируса, город находится в уязвимом положении из-за большого потока людей, пересекающих границу, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее секретарь по вопросам здравоохранения Гонконга София Чэнь на пресс-конференции сообщила, что у туриста из Уханя выявлен новый тип коронавируса. Ведомство ждет результатов подтверждающих тестов, но София Чэнь отметила, что "с высокой вероятностью" мужчина заражен новым вирусом.
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"С тех пор как мы получили сообщение 31 декабря прошлого года об этом вирусе, который мы зовем новым типом коронавируса, мы ввели систему предельно бдительного слежения, поскольку мы научились на ошибках прошлого", - заявила Лэм в интервью, которое транслировалось на сайте форума.
Она также подтвердила, что в Гонконге был зафиксирован первый случай предположительного заражения.
"Эта система, которая существует на протяжении трех недель, теперь будет введена в действие… Быстрые потоки людей, пересекающих границу, делают Гонконг ещё более уязвимым, если этот вирус распространится", - отметила Лэм.
Она заявила, что Гонконг располагает необходимыми ресурсами, чтобы бороться с распространением вируса, и призвала придерживаться принципов открытости при сообщении о новых случаях заболевания.
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Распространение нового коронавирусаКэрри ЛэмГонконгВ мире
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