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"Укртранснафта" вытеснила некачественную нефть из участка "Дружбы"
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РИА Новости

"Укртранснафта" вытеснила некачественную нефть из участка "Дружбы"

17:48 22.01.2020 (обновлено: 18:04 22.01.2020)
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© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoГомельская нефтеперекачивающая станция
Гомельская нефтеперекачивающая станция
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. Компания "Укртранснафта" сообщила в среду, что полностью вытеснила российскую некачественную нефть из украинского участка нефтепровода "Дружба".
"Восемнадцатого января 2020 года АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января - до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.
Отмечается, что во время вытеснения некачественной нефти "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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