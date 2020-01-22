Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T19:38+0300
https://ria.ru/20200122/1563746714.html
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/71/1563747124_0:0:2963:1667_1036x0_80_0_0_dd1d2206c207b61a1cb5bf36b32c06b9.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

17:47 22.01.2020 (обновлено: 19:38 22.01.2020)
56036
© РИА Новости / Алексей КуденкоПервый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
© РИА Новости / Алексей Куденко
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.
Причины такого решения собеседник агентства не назвал.
Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году. Как отмечается на сайте ведомства, его неоднократно поощряли "за укрепление законности и правопорядка", награждали государственными и ведомственными наградами.
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:10Формирование нового правительства
Преемник Чайки планирует создать атмосферу нетерпимости к коррупции

Новый генпрокурор

Сегодня Совет Федерации освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку, который стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Во главе Генпрокуратуры его сменил Игорь Краснов, перешедший из Следственного комитета.
Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
С апреля 2016 года он был заместителем председателя Следственного комитета, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:36
Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
2382515131029
Обсудить 10
Игорь КрасновЮрий ЧайкаГенеральная прокуратура РФАлександр БуксманРоссияПолитика
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Отец и сын
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Здание правительства РФ
Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах
Юрий Чайка
Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
О МРОТ, пенсиях и медицине: Путин провел встречу с общественниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния