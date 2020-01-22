Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Новый генпрокурор

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.