Посол Вьетнама подтвердил визит министра обороны страны в Россию

"Мы ждем визита в Россию министра обороны Вьетнама. Как я уже сказал, сотрудничество в области обороны и безопасности - опорная сфера среди областей сотрудничества наших стран. Так что предстоящий визит в Россию министра национальной обороны Вьетнама господина Нго Суан Литя тоже нацелен на активизацию всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран в целом", - сказал дипломат журналистам.
При этом посол Вьетнама не назвал точную дату предстоящего визита министра национальной обороны его страны в Россию.
Министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить посетит в 2020 году Россию с официальным визитом, сообщило ранее посольство РФ в Ханое. По данным посольства, посол России в Ханое Константин Внуков и заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винь провели встречу, на которой обсудили укрепление оборонных связей двух стран и дальнейшего развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества.