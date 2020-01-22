Посол Вьетнама подтвердил визит министра обороны страны в Россию

"Мы ждем визита в Россию министра обороны Вьетнама. Как я уже сказал, сотрудничество в области обороны и безопасности - опорная сфера среди областей сотрудничества наших стран. Так что предстоящий визит в Россию министра национальной обороны Вьетнама господина Нго Суан Литя тоже нацелен на активизацию всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран в целом", - сказал дипломат журналистам.