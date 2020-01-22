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Посол Вьетнама подтвердил визит министра обороны страны в Россию
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РИА Новости

Посол Вьетнама подтвердил визит министра обороны страны в Россию

17:43 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань подтвердил, что министр национальной обороны страны Нго Суан Лить посетит Россию в 2020 году.
"Мы ждем визита в Россию министра обороны Вьетнама. Как я уже сказал, сотрудничество в области обороны и безопасности - опорная сфера среди областей сотрудничества наших стран. Так что предстоящий визит в Россию министра национальной обороны Вьетнама господина Нго Суан Литя тоже нацелен на активизацию всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран в целом", - сказал дипломат журналистам.
При этом посол Вьетнама не назвал точную дату предстоящего визита министра национальной обороны его страны в Россию.
Министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить посетит в 2020 году Россию с официальным визитом, сообщило ранее посольство РФ в Ханое. По данным посольства, посол России в Ханое Константин Внуков и заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винь провели встречу, на которой обсудили укрепление оборонных связей двух стран и дальнейшего развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества.
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