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В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек
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РИА Новости

В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек

17:42 22.01.2020 (обновлено: 18:53 22.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщили в среду в комитете по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка заболевания.
Ранее сообщалось о 9 скончавшихся.
К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Число заразившихся по всей стране достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.
Согласно последним данным, только 22 января с полуночи до 20.00 в провинции Хубэй выявили 69 новых случаев, в том числе 1 медик, отдельно в городе Ухань – 62, за этот период времени скончались 8 человек.
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Правительство провинции также сообщило, что по состоянию на 22 января в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях проверили температуру у 2,2 миллионов пассажиров, повышенную температуру 21 января выявили у 45 человек, 8 из них убедили не уезжать из города, еще 6 человек находятся под медицинским наблюдением.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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