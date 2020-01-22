В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Число погибших в Число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщили в среду в комитете по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка заболевания.

Ранее сообщалось о 9 скончавшихся.

К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Число заразившихся по всей стране достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.

Согласно последним данным, только 22 января с полуночи до 20.00 в провинции Хубэй выявили 69 новых случаев, в том числе 1 медик, отдельно в городе Ухань – 62, за этот период времени скончались 8 человек.

Правительство провинции также сообщило, что по состоянию на 22 января в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях проверили температуру у 2,2 миллионов пассажиров, повышенную температуру 21 января выявили у 45 человек, 8 из них убедили не уезжать из города, еще 6 человек находятся под медицинским наблюдением.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.