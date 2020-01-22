Аркадий Волож и его траст могут продать часть акций класса А "Яндекса"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Аркадий Волож и его траст могут продать некоторое количество акций класса А "Яндекса", говорится в сообщении компании.
"Аркадий Волож, основатель и гендиректор "Яндекса", вместе с трастом в пользу Воложа и его семьи намерены продать ограниченное количество акций компании... Продажа акций класса А может начаться 23 января 2020 года или после этой даты", - говорится в документе.
25 декабря 2019, 19:34Сбербанк передал "золотую акцию" обратно "Яндексу"
Поясняется, что эти договоренности предназначены "для облегчения продажи небольшой части коллективного пакета акций" компании, принадлежащего Воложу и семейному трасту.
"Яндекс" в ноябре сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-компании. Фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки консолидации более 10% акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных россиян.
Кроме того, Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B и создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Таким образом "Яндекс" застраховался от резких изменений в структуре акционеров.