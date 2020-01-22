Аркадий Волож и его траст могут продать часть акций класса А "Яндекса"

"Аркадий Волож, основатель и гендиректор "Яндекса", вместе с трастом в пользу Воложа и его семьи намерены продать ограниченное количество акций компании... Продажа акций класса А может начаться 23 января 2020 года или после этой даты", - говорится в документе.

"Яндекс" в ноябре сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-компании. Фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки консолидации более 10% акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных россиян.