"Укртранснафта" получила от Транснефти компенсацию за ЧП с "Дружбой"

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" полную компенсацию в размере 4,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", сообщила украинская компания.
"Укртранснафта" сообщила в среду, что полностью вытеснила российскую некачественную нефть с украинского участка нефтепровода "Дружба".
"В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" "Транснефть" резервировала производственные мощности "Укртранснафты" и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тысячи евро компенсации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.