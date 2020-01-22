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"Укртранснафта" получила от Транснефти компенсацию за ЧП с "Дружбой"
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РИА Новости

"Укртранснафта" получила от Транснефти компенсацию за ЧП с "Дружбой"

17:31 22.01.2020 (обновлено: 18:04 22.01.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочий у насосной станции трубопровода "Дружба" недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" полную компенсацию в размере 4,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", сообщила украинская компания.
"Укртранснафта" сообщила в среду, что полностью вытеснила российскую некачественную нефть с украинского участка нефтепровода "Дружба".
"В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" "Транснефть" резервировала производственные мощности "Укртранснафты" и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тысячи евро компенсации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"УкртранснафтаТранснефтьРоссияУкраинаВ мире
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