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В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления
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РИА Новости

В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления

17:31 22.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании, сообщается в среду на сайте "Нафтогаза".
"В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер. Однако наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко", - сообщила пресс-служба.
Изменения вступили в силу с момента утверждения их кандидатур. Таким образом, в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления - Теклюк, Дрил и Ватерландер.
Группа компаний "Нафтогаз Украины" в 2019 году перечислила в госбюджет более 5 миллиардов долларов.
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