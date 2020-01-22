В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления

Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото

Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Наблюдательный совет НАК Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании, сообщается в среду на сайте "Нафтогаза".

"В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер. Однако наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко", - сообщила пресс-служба.

Изменения вступили в силу с момента утверждения их кандидатур. Таким образом, в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления - Теклюк, Дрил и Ватерландер.