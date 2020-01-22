В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом

МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Президент Мексики Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в среду, что власти изучают возможный случай заболевания коронавирусом на севере Мексики в штате Тамаулипас.

"Два случая. В одном уже полностью исключили (коронавирус), второй человек в Тамаулипасе под наблюдением", - заявил президент в ходе утренней пресс-конференции.

По словам Лопеса Обрадора, превентивные меры правительства были приняты после того, как во вторник случай заражения коронавирусом был зафиксирован в США.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 473 случая заражения.