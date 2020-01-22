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В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом

17:29 22.01.2020 (обновлено: 17:33 22.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в среду, что власти изучают возможный случай заболевания коронавирусом на севере Мексики в штате Тамаулипас.
"Два случая. В одном уже полностью исключили (коронавирус), второй человек в Тамаулипасе под наблюдением", - заявил президент в ходе утренней пресс-конференции.
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По словам Лопеса Обрадора, превентивные меры правительства были приняты после того, как во вторник случай заражения коронавирусом был зафиксирован в США.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 473 случая заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Гонконге и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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