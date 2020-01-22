Вице-президент Ирана поздравил Мишустина с назначением премьером

"Вице-президент выразил надежду, что в течение срока полномочий нового премьер-министра России благодаря намерениям высокопоставленных чиновников и совместным усилиям двух государств, мы станем свидетелями всестороннего развития и улучшения отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.