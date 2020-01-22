Вице-президент Ирана поздравил Мишустина с назначением премьером

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами, сообщается на информационном портале правительства Ирана.
"Вице-президент выразил надежду, что в течение срока полномочий нового премьер-министра России благодаря намерениям высокопоставленных чиновников и совместным усилиям двух государств, мы станем свидетелями всестороннего развития и улучшения отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.