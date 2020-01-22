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Формирование нового правительства
2020-01-22T17:23+0300
https://ria.ru/20200122/1563745084.html
Вице-президент Ирана поздравил Мишустина с назначением премьером
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РИА Новости

Вице-президент Ирана поздравил Мишустина с назначением премьером

17:23 22.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами, сообщается на информационном портале правительства Ирана.
"Вице-президент выразил надежду, что в течение срока полномочий нового премьер-министра России благодаря намерениям высокопоставленных чиновников и совместным усилиям двух государств, мы станем свидетелями всестороннего развития и улучшения отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.
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Формирование нового правительстваЭсхак ДжахангириМихаил МишустинПравительство РФРоссияИранПолитика
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