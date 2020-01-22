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В Башкирии оправдали школьную медсестру, обвиняемую в смерти девочки
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РИА Новости

В Башкирии оправдали школьную медсестру, обвиняемую в смерти девочки

17:22 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
УФА, 22 янв – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оправдал школьную медсестру, которую обвиняли в неоказании медицинской помощи ученице, скончавшейся в медпункте школы из-за приступа эпилепсии, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, инцидент произошел в конце 2017 года, в медпункте школы Нефтекамска от приступа эпилепсии погибла школьница. Родители ребенка обвинили медсестру в неоказании первой помощи и обратились с заявлением в правоохранительные органы.
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"Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию родных на решение первой инстанции об оправдании медработницы школы. Рассмотрев его, суд не нашел доказательств вины медработника и за отсутствие в ее действиях преступления оставил оправдательный приговор без изменений", - сообщили РИА Новости в суде, отметив, что сейчас женщина имеет право на реабилитацию и взыскание морального вреда.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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