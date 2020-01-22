В Башкирии оправдали школьную медсестру, обвиняемую в смерти девочки

"Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию родных на решение первой инстанции об оправдании медработницы школы. Рассмотрев его, суд не нашел доказательств вины медработника и за отсутствие в ее действиях преступления оставил оправдательный приговор без изменений", - сообщили РИА Новости в суде, отметив, что сейчас женщина имеет право на реабилитацию и взыскание морального вреда.