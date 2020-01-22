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Турчак оценил назначение Хинштейна главой комитета по информполитике
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РИА Новости

Турчак оценил назначение Хинштейна главой комитета по информполитике

17:22 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Профессиональная компетентность депутата Александра Хинштейна (фракция "Единая Россия"), назначенного главой думского комитета по информатике, придаст новый импульс работе комитета, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
Хинштейн в среду назначен главой думского комитета по информполитике. Ранее он был заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
"Александр Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в "Единой России" - отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Турчак также отметил, что Хинштейн способен наладить совместную работу между профильным ведомством, партией, комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Вчера, 16:46
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Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАндрей ТурчакРоссияПолитика
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