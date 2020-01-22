Турчак оценил назначение Хинштейна главой комитета по информполитике

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Профессиональная компетентность депутата Александра Хинштейна (фракция "Единая Россия"), назначенного главой думского комитета по информатике, придаст новый импульс работе комитета, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.
Хинштейн в среду назначен главой думского комитета по информполитике. Ранее он был заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
"Александр Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в "Единой России" - отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Турчак также отметил, что Хинштейн способен наладить совместную работу между профильным ведомством, партией, комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.