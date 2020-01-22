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В ДНР назвали позицию главы Минобороны Украины по отводу сил циничной
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РИА Новости

В ДНР назвали позицию главы Минобороны Украины по отводу сил циничной

17:16 22.01.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова назвала циничным заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Киев выступает против отвода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, по ее словам, разведение сил - это наиболее действенный способ прекратить огонь в регионе.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе, поскольку это "противоречит сути минских соглашений" и приведет к замораживанию конфликта.
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"Судя по высказываниям украинского министра обороны, хаос и сумятица в головах чиновников Украины с каждым днем крепчает все больше. Иначе нам сложно объяснить, каким образом они могут считать разведение вдоль всей линии соприкосновения "ошибочным путем, противоречащим самой сути минских соглашений", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она назвала циничным заявления министра обороны Украины в отношении процесса разведения. "И здесь речь даже не о том, что поэтапное разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения является наиболее эффективным и действенным способом обеспечить действительно устойчивое прекращение огня. И не в том, что разведение на трёх пилотных участках нарушалось и затягивалось именно украинскими военными. Глава министерства обороны Украины дошел до такой степени циничности, что... готов продолжать конфликт только ради того, чтобы "не снималось напряжение международного сообщества", - отметила глава МИД.
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Министр добавила, что подписанные в Минске документы были одобрены странами-гарантами и Советом безопасности ООН, а значит недопустимо высказываться о них в духе "в целом минские соглашения нам подходят, но мы не согласны с их последовательностью". "Никакие изменения или правки в текст комплекса мер не вносились и вноситься не будут, а значит Киеву уже давно пора попрощаться с иллюзиями на этот счет и начать наконец-то выполнять свои обязательства ровно в том порядке и очередности, которые прописаны в этом документе, а именно: вопросы безопасности должны решаться параллельно с урегулированием на политическом треке", - заявила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
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