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Союзное государство
2020-01-22T17:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563744784.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии
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РИА Новости

Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии

17:13 22.01.2020 (обновлено: 17:14 22.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем двусторонние отношения, говорится в сообщении российского министерства.
Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Нефтяной станок-качалка
21 января, 15:15
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", - говорится в сообщении министерства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.
Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель "Белнефтехима" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Вчера, 08:00
Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью
950104
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Союзное государствоБелнефтехимВладимир МакейАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияРоссияВ мире
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