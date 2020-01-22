Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем двусторонние отношения, говорится в сообщении российского министерства.
Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", - говорится в сообщении министерства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам.
Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель "Белнефтехима" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".