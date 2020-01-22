Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин

"Понятно, что Bloomberg – это издание, которое здесь (в Госдуме) с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в наши выборы и внести смуту в головах", - сказал Володин на заседании Госдумы в среду.

Он допустил, что Госдума могла бы лишить Bloomberg аккредитации, но, по его словам, не будет этого делать. "Но мы реально единственный демократический парламент, потому что только у нас вот так можно!" - сказал спикер Госдумы.