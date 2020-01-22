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Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
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РИА Новости

Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин

17:13 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вмешательством во внутренние дела РФ публикацию американского агентства Bloomberg о возможности проведения досрочных выборов в Государственную Думу.
"Понятно, что Bloomberg – это издание, которое здесь (в Госдуме) с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в наши выборы и внести смуту в головах", - сказал Володин на заседании Госдумы в среду.
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Он допустил, что Госдума могла бы лишить Bloomberg аккредитации, но, по его словам, не будет этого делать. "Но мы реально единственный демократический парламент, потому что только у нас вот так можно!" - сказал спикер Госдумы.
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Bloomberg L.P.Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияВ мире
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