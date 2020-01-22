Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-22T17:11+0300
https://ria.ru/20200122/1563744698.html
Власти Верхневолжья реконструируют дорогу к Ржевскому мемориалу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/08/1553480878_0:137:1501:981_1036x0_80_0_0_70299c434ab51ada2bf35faa6908e884.jpg
РИА Новости

Власти Верхневолжья реконструируют дорогу к Ржевскому мемориалу

17:11 22.01.2020
12
© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТВЕРЬ, 22 янв – РИА Новости. Власти Тверской области реконструируют дорогу от федеральной трассы М-9 "Москва-Балтия" до строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату, открытие которого станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопросы, связанные с реконструкцией дороги, обсуждались в среду на совещании кабинета министров.
"До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке
Международной поисковой экспедиции "Калининский фронт", обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании.
В пресс-службе уточнили, что дорога протяженностью порядка одного километра будет расширена на всем протяжении до четырех полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
21 января, 19:14Тверская область
Руденя: на дорожную сеть Верхневолжья за 9 лет направят 103 млрд руб
Кроме того, глава региона дал поручение в кратчайшие сроки подготовить предложения по проекту реконструкции подъезда к Ржеву от федеральной трассы М-9 через деревню Хорошево.
Губернатор области ранее отмечал, что мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Палестины
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
Кадр из фильма Под водой
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Школьник у доски
Рязанские власти намерены улучшить условия для школьников
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту
Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
Диагностическая лаборатория
В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%
Форт Фридрихсбург в Калининграде
Под Калининградом заброшенный немецкий бункер сделают туробъектом
Рабат, Марокко
Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния