Власти Верхневолжья реконструируют дорогу к Ржевскому мемориалу

ТВЕРЬ, 22 янв – РИА Новости. Власти Тверской области реконструируют дорогу от федеральной трассы М-9 "Москва-Балтия" до строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату, открытие которого станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопросы, связанные с реконструкцией дороги, обсуждались в среду на совещании кабинета министров.



Международной поисковой экспедиции "Калининский фронт", обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке", - сказал губернатор области "До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадкеМеждународной поисковой экспедиции "Калининский фронт", обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании.

В пресс-службе уточнили, что дорога протяженностью порядка одного километра будет расширена на всем протяжении до четырех полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.

Кроме того, глава региона дал поручение в кратчайшие сроки подготовить предложения по проекту реконструкции подъезда к Ржеву от федеральной трассы М-9 через деревню Хорошево.