Эксперты: новая политика правительства сокращает зону комфорта ЦБ

"Новые задачи правительства сокращают зону комфорта ЦБ РФ... Окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами и, возможно, даже через какое-то время предпочтения бюджетной и монетарной политики станут разнонаправленными", - отмечается в обзоре.

В прошлом взгляды экономического блока правительства и ЦБ на необходимость структурных реформ и на ограничения роста в целом совпадали, что создавало общее предпочтение экономического блока к сдержанной экономической политике. С 2014 года при переходе к инфляционному таргетированию и для достижения цели по инфляции в 4% регулятор получил большую поддержку от бюджетной политики, указали аналитики.