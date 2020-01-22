Эксперты: новая политика правительства сокращает зону комфорта ЦБ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новая политика правительства России сокращают зону комфорта Центрального банка, так как ему придется контролировать инфляцию своими силами и, возможно, даже через какое-то время предпочтения бюджетной и монетарной политики станут разнонаправленными, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
На прошлой неделе новым премьером был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС, а 21 января объявлен новый состав кабмина РФ. В нем оказались шесть новых вице-премьеров, в том числе первый - Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента РФ. Министром финансов в новом правительстве остался Антон Силуанов, который при этом перестал быть первым вице-премьером.
21 января, 22:33Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Аналитики отмечают, что "потеря Антоном Силуановым поста первого заместителя председателя правительства означает только, что бюджетная консолидация больше не является приоритетом".
"Новые задачи правительства сокращают зону комфорта ЦБ РФ... Окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами и, возможно, даже через какое-то время предпочтения бюджетной и монетарной политики станут разнонаправленными", - отмечается в обзоре.
В прошлом взгляды экономического блока правительства и ЦБ на необходимость структурных реформ и на ограничения роста в целом совпадали, что создавало общее предпочтение экономического блока к сдержанной экономической политике. С 2014 года при переходе к инфляционному таргетированию и для достижения цели по инфляции в 4% регулятор получил большую поддержку от бюджетной политики, указали аналитики.