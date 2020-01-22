Индийские астронавты пройдут обучение в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв - РИА Новости. Индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев, сообщил министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх.
"После 11 месяцев обучения в России астронавты пройдут подготовку в Индии. Они пройдут обучение в экипаже и сервисном модуле, разработанном Индийской организацией космических исследований, научатся управлять им, работать вокруг него и проведут имитацию (полета - ред.)", - говорится в сообщении.
Сингх отметил, что обучение астронавтов в России начнется в январе этого года.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в августе 2018 года, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года. В декабре того же года кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян". Полет планируется на декабрь 2021 года.
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