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Индийские астронавты пройдут обучение в России
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РИА Новости

Индийские астронавты пройдут обучение в России

17:06 22.01.2020
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЗвездный городок
Звездный городок
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв - РИА Новости. Индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев, сообщил министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх.
"После 11 месяцев обучения в России астронавты пройдут подготовку в Индии. Они пройдут обучение в экипаже и сервисном модуле, разработанном Индийской организацией космических исследований, научатся управлять им, работать вокруг него и проведут имитацию (полета - ред.)", - говорится в сообщении.
Сингх отметил, что обучение астронавтов в России начнется в январе этого года.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в августе 2018 года, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года. В декабре того же года кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян". Полет планируется на декабрь 2021 года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
20 декабря 2019, 14:12РИА Наука
"Роскосмос" выделит астронавтам НАСА два места на кораблях "Союз"
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Джитендра СингхНарендра МодиРоссияИндияВ мире
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