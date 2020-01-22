Посол Вьетнама в России рассказал об основе двусторонних отношений

"Не могу не упомянуть хорошее сотрудничество в области обороны и безопасности. И мы считаем, что именно эта сфера является опорной среди разных сфер сотрудничества между нашими странами", - сказал он журналистам.

Министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить посетит в 2020 году Россию с официальным визитом, сообщило посольство РФ в Ханое. По данным посольства, посол России в Ханое Константин Внуков и заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винь провели встречу, на которой обсудили укрепление оборонных связей двух стран и дальнейшего развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества.