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Посол Вьетнама в России рассказал об основе двусторонних отношений
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РИА Новости

Посол Вьетнама в России рассказал об основе двусторонних отношений

17:05 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудничество в оборонной сфере является опорным в отношениях Ханоя и Москвы, сказал посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань.
"Не могу не упомянуть хорошее сотрудничество в области обороны и безопасности. И мы считаем, что именно эта сфера является опорной среди разных сфер сотрудничества между нашими странами", - сказал он журналистам.
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Дипломат добавил, что также хорошо работают различные двусторонние механизмы сотрудничества стран, включая политические консультации между МИД, Минобороны, проводятся заседания межпарламентской комиссии.
Нго Дык Мань подчеркнул, что Вьетнам гордится отношениями с Россией, они, по его словам, являются достоянием, которого Ханой и Москва добились вместе. Посол Вьетнама также выразил надежду на то, что в ближайшее время связи между странами будут еще лучше развиваться и будут проводиться важные мероприятия для активизации сотрудничества.
Министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить посетит в 2020 году Россию с официальным визитом, сообщило посольство РФ в Ханое. По данным посольства, посол России в Ханое Константин Внуков и заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винь провели встречу, на которой обсудили укрепление оборонных связей двух стран и дальнейшего развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества.
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