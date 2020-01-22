Прокуратура назвала причины ДТП со школьным автобусом под Иваново

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура выяснила, что в опрокидывании школьного автобуса в Прокуратура выяснила, что в опрокидывании школьного автобуса в Ивановской области виноват отклонившийся от маршрута водитель, сообщает в среду надзорное ведомство региона.

ДТП произошло утром 19 января 2019 года в населенном пункте Селезенево Комсомольского района. Школьный автобус ПАЗ, в салоне которого находились 10 школьников, ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок. Все дети были пристегнуты и не пострадали. В связи с опрокидыванием школьного автобуса прокуратура начала проверку.

"Водитель автобуса решил срезать путь, в связи с чем, уклонился от установленного маршрута и выехал на автодорогу Бутово-Седельницы, тем самым нарушил необходимые для исполнения требования положения, согласно которым запрещается отклонение от установленного схемой маршрута пути следования", - говорится в сообщении.

Также прокуратура выяснила, что водитель не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего и не справился с управлением.

"Кроме того, водитель автобуса нарушил правила организованной перевозки группы детей автобусами, поскольку допустил перевозку в автобусе детей, которые не были включены в список пассажиров", - добавляет надзорное ведомство.