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Прокуратура назвала причины ДТП со школьным автобусом под Иваново
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РИА Новости

Прокуратура назвала причины ДТП со школьным автобусом под Иваново

16:58 22.01.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Ивановской областиДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
ДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Ивановской области
ДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура выяснила, что в опрокидывании школьного автобуса в Ивановской области виноват отклонившийся от маршрута водитель, сообщает в среду надзорное ведомство региона.
ДТП произошло утром 19 января 2019 года в населенном пункте Селезенево Комсомольского района. Школьный автобус ПАЗ, в салоне которого находились 10 школьников, ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок. Все дети были пристегнуты и не пострадали. В связи с опрокидыванием школьного автобуса прокуратура начала проверку.
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"Водитель автобуса решил срезать путь, в связи с чем, уклонился от установленного маршрута и выехал на автодорогу Бутово-Седельницы, тем самым нарушил необходимые для исполнения требования положения, согласно которым запрещается отклонение от установленного схемой маршрута пути следования", - говорится в сообщении.
Также прокуратура выяснила, что водитель не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего и не справился с управлением.
"Кроме того, водитель автобуса нарушил правила организованной перевозки группы детей автобусами, поскольку допустил перевозку в автобусе детей, которые не были включены в список пассажиров", - добавляет надзорное ведомство.
Прокуратура направила в адрес начальника управления образования администрации района представление о недопущении впредь подобных нарушений.
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