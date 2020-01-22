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"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
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РИА Новости

"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России

16:54 22.01.2020 (обновлено: 17:39 22.01.2020)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил об "улучшении демографии" на встрече с представителями общественных организаций в Липецкой области.
Так, одна из участников мероприятия в шутку заявила, что глава государства немного "переборщил" с мерами по решению демографических проблем: женщина рассказала, что во время работы получила звонок от супруга с предложением вернуться домой "улучшать демографию".
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"Не мог дотерпеть, дождаться. Молодец", — пошутил Путин.
На прошлой неделе президент выступил с посланием Федеральному собранию, где анонсировал новые меры социальной поддержки. В частности, он предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличить сумму выплат для второго ребенка, а также ежемесячно помогать семьям с детьми, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека.
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