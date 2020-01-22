"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России

Так, одна из участников мероприятия в шутку заявила, что глава государства немного "переборщил" с мерами по решению демографических проблем: женщина рассказала, что во время работы получила звонок от супруга с предложением вернуться домой "улучшать демографию".

На прошлой неделе президент выступил с посланием Федеральному собранию, где анонсировал новые меры социальной поддержки. В частности, он предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличить сумму выплат для второго ребенка, а также ежемесячно помогать семьям с детьми, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека.