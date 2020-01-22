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В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле
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РИА Новости

В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле

16:50 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Полиция привлекла к ответственности мать школьника из Белгородской области, который поджег венки на братской могиле павшим воинам, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация о происшествии в городе Строитель появилась в среду в Telegram-канале "Белгород №1". По его данным, около 13.00 мск 20 января в самом центре города семилетний ученик школы №1 "зачем-то решил напакостить на мемориале" и поджег венки. Как отмечает канал, в результате оказались повреждены не только венки, но и плиты у памятника.
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Представитель УМВД подтвердил РИА Новости факт происшествия.
"В дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому городскому округу поступило сообщение о возгорании венков у мемориала "Братская могила советским воинам" в городе Строитель. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной произошедшего стал поджог", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме, однако когда выяснилось, что поджог совершил ребенок, дело прекратили "в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности".
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"Инспекторами ПДН с подростком и его матерью проведена профилактическая беседа. В отношении женщины также составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию)", - сказал представитель УМВД.
Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о постановке ребенка на учет.
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МВД РФБелгородская областьПроисшествия
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