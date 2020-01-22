В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Полиция привлекла к ответственности мать школьника из Полиция привлекла к ответственности мать школьника из Белгородской области , который поджег венки на братской могиле павшим воинам, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Информация о происшествии в городе Строитель появилась в среду в Telegram-канале "Белгород №1". По его данным, около 13.00 мск 20 января в самом центре города семилетний ученик школы №1 "зачем-то решил напакостить на мемориале" и поджег венки. Как отмечает канал, в результате оказались повреждены не только венки, но и плиты у памятника.

Представитель УМВД подтвердил РИА Новости факт происшествия.

"В дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому городскому округу поступило сообщение о возгорании венков у мемориала "Братская могила советским воинам" в городе Строитель. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной произошедшего стал поджог", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме, однако когда выяснилось, что поджог совершил ребенок, дело прекратили "в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности".

"Инспекторами ПДН с подростком и его матерью проведена профилактическая беседа. В отношении женщины также составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию)", - сказал представитель УМВД.