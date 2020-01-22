Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T17:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563743360.html
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/34/1563743434_0:295:2852:1899_1036x0_80_0_0_af11cfc1a78c5bf893ee8af528840739.jpg
РИА Новости

Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

16:50 22.01.2020 (обновлено: 17:10 22.01.2020)
3875
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
Причина смерти не уточняется. По данным собеседников издания, последний год у Фейгина были проблемы с позвоночником и он работал из дома.
"Он замечательный человек. Весть о его смерти неожиданна. Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его", — рассказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Владимир Фейгин родился 10 января 1946 года. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 2012 года Фейгин работал советником и спичрайтером исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина. В 2013 году вошел в рабочую группу по вопросам ТЭК в составе комиссии при президенте России по стратегическим вопросам ТЭК и экологической безопасности.
8314927
Обсудить 2
Михаил ЛеонтьевРоснефтьИнтер РАО ЕЭСИгорь СечинОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Ведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком легких
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации
Муж — молодец: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Музыкант Миша Марвин
Артиста Black Star усыпили и обокрали во время поездки на Украину
Вид Москвы
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния