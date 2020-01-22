Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров " Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров " Интер РАО ЕЭС ", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК

Причина смерти не уточняется. По данным собеседников издания, последний год у Фейгина были проблемы с позвоночником и он работал из дома.

"Он замечательный человек. Весть о его смерти неожиданна. Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его", — рассказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Владимир Фейгин родился 10 января 1946 года. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.