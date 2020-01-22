Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
Причина смерти не уточняется. По данным собеседников издания, последний год у Фейгина были проблемы с позвоночником и он работал из дома.
"Он замечательный человек. Весть о его смерти неожиданна. Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его", — рассказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Владимир Фейгин родился 10 января 1946 года. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 2012 года Фейгин работал советником и спичрайтером исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина. В 2013 году вошел в рабочую группу по вопросам ТЭК в составе комиссии при президенте России по стратегическим вопросам ТЭК и экологической безопасности.