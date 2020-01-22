США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран

"У нас есть запрет на въезд, это очень действенный запрет… Мы добавим пару стран, мы должны обеспечить безопасность, наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Давосе.