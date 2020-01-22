США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что США рассматривают расширение списка стран, для граждан которых будут введены ограничения на въезд в Соединенные Штаты и пообещал, что скоро будет сделано соответствующее заявление.
"У нас есть запрет на въезд, это очень действенный запрет… Мы добавим пару стран, мы должны обеспечить безопасность, наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Давосе.
Отвечая на вопрос о возможных сроках объявления дальнейших запретов на въезд и о том, какие именно страны будут внесены в список, Трамп сообщил, что "вскоре будет сделано заявление".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация США планирует внести семь стран, включая Белоруссию и Киргизию, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты. По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Белоруссии, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.