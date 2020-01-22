Хинштейн намерен отстаивать конституционное право СМИ на свободу слова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал планы отстаивать конституционное право СМИ на свободу слова в стране и выполнение поставленных президентом в послании задач приоритетами в работе думского комитета.

Ранее возглавлявший комитет Леонид Левин был назначен на должность замруководителя аппарата правительства. На его место был назначен Хинштейн.

"Главная задача - продолжать работу комитета так, как она была выстроена ранее: прозрачно, открыто, гласно. Очень большой и авторитетный экспертный совет в комитете. Туда входят представители всех отраслей и сфер. Это очень важно, потому что я всегда отстаивал и продолжаю отстаиваю принципы открытости и публичной прозрачности. Мне как профессиональному журналисту понятны основные базовые ценности журналистики. В этом смысле в своём новом качестве, конечно, я буду отстаивать конституционное право СМИ на свободу слова в стране", - сказал Хинштейн журналистам.

Он также отметил, что в совмещении этой должности с работой в партии противоречий нет. "Задачи по сути смежные. В партии я отвечаю как раз за взаимодействие с гражданским обществом. Собственно, журналистика и информационные технологии - это и есть самый простой путь между гражданским обществом и властью в разных ее институциях", - пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что ключевые задачи, которые он видит в работе комитета, уже поставлены президентом в послании, в том числе по максимально скорому обеспечению всего покрытия в Российской Федерации приема устойчивого интернета.