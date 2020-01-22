В Москве завели дело на женщину, угрожавшую выбросить ребенка из окна

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следователи завели дело по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством после того, как бабушка трехлетнего ребенка заперлась в квартире и угрожала ему навредить, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного Следователи завели дело по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством после того, как бабушка трехлетнего ребенка заперлась в квартире и угрожала ему навредить, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее Иванова заявила, что спасатели пытаются попасть в квартиру на Восточной улице, в которой пожилая женщина угрожала выбросить из окна малолетнего ребенка. Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала агентству, что ребенок "уже изъят и помещен в больницу". Отмечалось, что сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру, женщина задержана.

"По результатам доследственной проверки, организованной по сообщению средств массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - сказала она.

По данным следствия, в среду сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на улице Восточная в Москве для исполнения решения суда. Однако бабушка трехлетнего ребенка отказывалась открывать дверь и угрожала причинить ребенку вред.