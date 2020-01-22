Вице-премьер Абрамченко будет курировать Минприроды

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать Минприроды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В среду Абрамченко встретилась с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, сохранившим свой пост в новом кабмине, руководителями ведомств и департаментов.
"Да, конечно", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли Абрамченко курировать Минприроды.
"Я официально представляю хорошо известного вам начальника Дмитрия Николаевича Кобылкина... Вы видите, какой сейчас темп у правительства, насколько быстро принимаются решения, вот такой темп сейчас нужно взять и нам с вами. Самая главная задача, которая поставлена в послании, - это национальный проект "Экология", это задача номер один", - сказала Абрамченко на встрече в здании Минприроды.
Она добавила, что много вопросов связано с особо охраняемыми природными территориям, нормальный режим проживания на которых министерство должно обеспечить в ближайшее время. Вице-премьер призвала соблюсти баланс интересов населения и охраны природы.
Также она обозначила сложности в управлении лесным комплексом и рекомендовала произвести перезагрузку этого направления
Абрамченко подчеркнула, что мусорная реформа является самой чувствительной и резонансной темой для общества, поэтому будет создана команда в министерстве, которая позволит быстрее добиться поставленных реформой показателей.
21 января, 20:12Биография Виктории Абрамченко