Вице-премьер Абрамченко будет курировать Минприроды

"Я официально представляю хорошо известного вам начальника Дмитрия Николаевича Кобылкина... Вы видите, какой сейчас темп у правительства, насколько быстро принимаются решения, вот такой темп сейчас нужно взять и нам с вами. Самая главная задача, которая поставлена в послании, - это национальный проект "Экология", это задача номер один", - сказала Абрамченко на встрече в здании Минприроды.