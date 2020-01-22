Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин Израиле примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков

"Еще одно связанное с войной мероприятие предстоит президенту в ходе пребывания в Израиле - это церемония передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера", - сказал он журналистам.

В июле 2019 года Путин наградил посмертно Орденом Мужества гражданина Польши Леона Фельдгендлера за мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти "Собибор".

Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Александром Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.