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Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"
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РИА Новости

Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"

16:37 22.01.2020 (обновлено: 16:38 22.01.2020)
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© Фото : public domainТабличка при входе в лагерь смерти Собибор
Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
© Фото : public domain
Табличка при входе в лагерь смерти Собибор . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Израиле примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Еще одно связанное с войной мероприятие предстоит президенту в ходе пребывания в Израиле - это церемония передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера", - сказал он журналистам.
В июле 2019 года Путин наградил посмертно Орденом Мужества гражданина Польши Леона Фельдгендлера за мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти "Собибор".
Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Александром Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.
Фельдгендлер, польский еврей, был одним из создателей подпольной организации в "Собиборе" и инициаторов бунта в лагере. Вместе с Печерским Фельдгендлер руководил восстанием, в результате которого ему удалось сбежать.
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СобиборВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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