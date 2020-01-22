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Левин уверен, что Хинштейн справится со своими задачами на новом посту
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РИА Новости

Левин уверен, что Хинштейн справится со своими задачами на новом посту

16:35 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин уверен, что комитет ГД по информполитике под руководством депутата Александра Хинштейна решит задачи законодательного обеспечения цифровой экономики, приложит усилия для сохранения свободы слова в РФ.
Ранее Левин, который возглавлял комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, был назначен замруководителя аппарата правительства. Комитет возглавил депутат от Единой России" Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн
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"Александр имеет репутацию талантливого профессионала, обладающего большим опытом работы в средствах массовой информации. Его открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики. Являясь членом Союза журналистов России, он не только является ярким публицистом, но и проявил блестящие способности к публичным выступлениям", - сказал Левин журналистам.
Он также не сомневается, что под руководством Хинштейна комитет не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в России.
"Уверен, что наше с ним взаимодействие в рамках сотрудничества правительства и парламента будет эффективным, так как будет опираться на давние не только деловые, но и дружеские отношения", - сказал Левин.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
25 декабря 2019, 14:00
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20110010
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Леонид ЛевинГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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