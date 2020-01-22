Эксперт: регионы смогут удваивать финансовую поддержку НКО

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Теперь регионы смогут удваивать финансовую поддержку некоммерческих организаций, отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Ранее президент России Владимир Путин во время поездки в Липецкую область сообщил, что в 2020 году на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов дополнительно выделено 3 миллиарда рублей.

По словам Ильи Чукалина, еще год назад президент рекомендовал губернаторам использовать подходы Фонда президентских грантов при проведении региональных конкурсов, такие как прозрачная система оценки, открытая и понятная процедура.

"Есть огромный запрос на справедливость, и конкурс должен быть честным и справедливым, к нему должно быть доверие", – подчеркнул Илья Чукалин.

Однако, отметил он, задач в регионах очень много, и есть огромное количество маленьких проектов, которые даже не претендуют на президентские гранты. В региональных бюджетах не всегда есть необходимые средства, и чтобы поддержать некоммерческий сектор, президент заявил о выделении 3 миллиардов рублей дополнительно.

"Наш фонд продолжит администрировать гранты президента, которые напрямую выделяются некоммерческим организациям, но и будет дополнительно выделять средства софинансирования регионам. Соответственно, регионы получат дополнительную финансовую подпитку и благодаря этому поддержат еще больше социально значимых проектов", – отметил глава фонда.