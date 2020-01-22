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На Украине рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского
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РИА Новости

На Украине рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского

16:24 22.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле пока не планируется, если общение президентов состоится, будет поднят вопрос освобождения удерживаемых лиц, сообщили агентству УНИАН в среду в офисе главы украинского государства.
Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума холокоста и проведет ряд встреч. Также в форуме примет участие Путин.
"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сообщили в офисе.
Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Вчера, 12:32Акценты
Нет, я пас. Литовский президент, вслед за польским, в Израиль не едетИзраильские мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, понесли невосполнимую утрату: президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент отказался их посещать. Поляки решили не ехать? Ну а нам, литовцам, тогда чего там делать?
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинИзраильВ мире
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