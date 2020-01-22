На Украине рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского

Нет, я пас. Литовский президент, вслед за польским, в Израиль не едет Израильские мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, понесли невосполнимую утрату: президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент отказался их посещать. Поляки решили не ехать? Ну а нам, литовцам, тогда чего там делать?