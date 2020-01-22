РВК и "Ростелеком" представили серию нацстандартов по интернету вещей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и "Ростелеком" представили на обсуждение серию национальных стандартов по интернету вещей, говорится в совместном релизе компаний.
"Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК совместно с ПАО "Ростелеком" и Всероссийским институтом сертификации при поддержке Минпромторга РФ выносит на публичное обсуждение крупнейшую в истории российского нормативного регулирования серию предварительных национальных стандартов интернета вещей", - говорится в сообщении.
В рамках техкомитета разработана серия из девяти проектов предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области сенсорных сетей, интернета вещей и промышленного интернета вещей. Проекты стандартов призваны упростить проектирование и разработку различных систем в этой сфере в России.
Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 31 марта 2020 года. После этого проекты стандартов будут проходить согласование в техническом комитете 194 "Кибер-физические системы", а затем внесены на утверждение в Росстандарт.
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"В прошлом году представители бизнеса выступили с целым рядом инициатив в сфере нормативно-технического регулирования. Для нас это стало важным сигналом: востребованность инструментов стандартизации как способа создания единых и прозрачных правил игры на новых рынках цифровых технологий возрастает. Крайне важно, чтобы эти инициативы были взаимоувязаны в рамках полноценной системы национального регулирования. Представленные документы являются нашим совместным вкладом в ее создание", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова.