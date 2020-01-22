Спасатели предупредили о снеге и гололедице в среду в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 14:30 до 21 часа 22 января в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.