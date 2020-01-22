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Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
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РИА Новости

Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту

16:11 22.01.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы послушать процесс по делу о его импичменте с первых рядов, но адвокаты не согласятся.
Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.
"Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно? ... Я бы очень хотел сидеть на первом ряду и смотреть на их продажные лица", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Но, по словам президента, его адвокаты не согласились бы на это.
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Палата представителей в декабре вынесла ему импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАСШАВ мире
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