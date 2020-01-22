Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы послушать процесс по делу о его импичменте с первых рядов, но адвокаты не согласятся.

"Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно? ... Я бы очень хотел сидеть на первом ряду и смотреть на их продажные лица", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Но, по словам президента, его адвокаты не согласились бы на это.

Палата представителей в декабре вынесла ему импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.