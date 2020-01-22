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В Нижнем Новгороде сгорел жилой дом
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде сгорел жилой дом

16:09 22.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Более 40 человек остались без жилья в результате пожара в двухэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Энтузиастов поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 21 января в 22.44. Огонь охватил оба этажа и чердак одного из подъездов дома. На тушение выехали 20 единиц техники, 65 человек. Эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей. Одна из жильцов получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. В 00.26 возгорание было ликвидировано. Выгорело 150 квадратных метров площади дома.
"При пожаре пострадали 12 квартир, в которых зарегистрирован 41 человек, из них пятеро детей. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу обеспечить жильем всех пострадавших во время пожара. В настоящее время трем семьям, в одной из которых трое детей, предоставлено временное проживание в гостиничном фонде с организацией питания. Остальные пострадавшие разместились у родственников", - говорится в сообщении.
Кроме того, нуждающимся предоставлены теплая одежда и учебники, оказывается помощь в получении документов, удостоверяющих личность, и материальной помощи через органы социальной защиты.
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В течение недели всем пострадавшим будет предоставлено жилье для временного проживания в маневренном фонде города, подчеркивается в сообщении.
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