В Нижнем Новгороде сгорел жилой дом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Более 40 человек остались без жилья в результате пожара в двухэтажном доме в Более 40 человек остались без жилья в результате пожара в двухэтажном доме в Нижнем Новгороде , сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Энтузиастов поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 21 января в 22.44. Огонь охватил оба этажа и чердак одного из подъездов дома. На тушение выехали 20 единиц техники, 65 человек. Эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей. Одна из жильцов получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. В 00.26 возгорание было ликвидировано. Выгорело 150 квадратных метров площади дома.

"При пожаре пострадали 12 квартир, в которых зарегистрирован 41 человек, из них пятеро детей. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу обеспечить жильем всех пострадавших во время пожара. В настоящее время трем семьям, в одной из которых трое детей, предоставлено временное проживание в гостиничном фонде с организацией питания. Остальные пострадавшие разместились у родственников", - говорится в сообщении.

Кроме того, нуждающимся предоставлены теплая одежда и учебники, оказывается помощь в получении документов, удостоверяющих личность, и материальной помощи через органы социальной защиты.