Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо

БЕЙРУТ, 22 янв – РИА Новости. Артиллерия сирийской армии ответила на обстрелы террористами жилых кварталов Артиллерия сирийской армии ответила на обстрелы террористами жилых кварталов Алеппо . Уничтожены огневые позиции боевиков в деревнях к северо-западу от города, сообщает сирийское государственное агентство САНА

По данным агентства, помимо огневых позиций артиллерия уничтожила ряд укрепленных пунктов террористов в Кафер Хамра, Андане и Хариятане. А также в квартале Рашидин на западных окраинах Алеппо.

Во вторник в результате ракетного обстрела террористов в Алеппо погибли две женщины и ребенок, еще три человека получили ранения.

В субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о гибели 28 человек за трое суток в результате обстрелов Алеппо. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.