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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-22T16:08+0300
https://ria.ru/20200122/1563740691.html
Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо
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РИА Новости

Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо

16:08 22.01.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 янв – РИА Новости. Артиллерия сирийской армии ответила на обстрелы террористами жилых кварталов Алеппо. Уничтожены огневые позиции боевиков в деревнях к северо-западу от города, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
По данным агентства, помимо огневых позиций артиллерия уничтожила ряд укрепленных пунктов террористов в Кафер Хамра, Андане и Хариятане. А также в квартале Рашидин на западных окраинах Алеппо.
Во вторник в результате ракетного обстрела террористов в Алеппо погибли две женщины и ребенок, еще три человека получили ранения.
В субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о гибели 28 человек за трое суток в результате обстрелов Алеппо. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.
Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.
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