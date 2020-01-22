Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо

По данным агентства, помимо огневых позиций артиллерия уничтожила ряд укрепленных пунктов террористов в Кафер Хамра, Андане и Хариятане. А также в квартале Рашидин на западных окраинах Алеппо.
Во вторник в результате ракетного обстрела террористов в Алеппо погибли две женщины и ребенок, еще три человека получили ранения.
В субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о гибели 28 человек за трое суток в результате обстрелов Алеппо. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.
Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.
21 января, 16:48Путин и Аббас обсудят ситуацию в Сирии