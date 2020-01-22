Саудовский министр назвал переназначение Новака полезным для ОПЕК+

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Переназначение Александра Новака на пост главы Минэнерго РФ очень полезно для сделки ОПЕК+, так как говорит о последовательности проводимой Россией политики, заявил РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в кулуарах Всемирного экономического форума.
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.
Отвечая на вопрос, насколько это решение важно для сделки ОПЕК+, Абдель Азиз бен Сальман сказал: "Это решение, которое приняли президент и глава правительства. Мы работаем с правительствами, не с отдельными людьми. Но переназначение Новака очень полезно, так как говорит о последовательности проводимой политики, в том числе с нашей страной".
"Я надеюсь, что наше партнерство с Россией продолжится. Наши отношения развиваются, процветают и расширяются", - добавил принц.
ОПЕК в своем микроблоге в Facebook также писал, что повторное назначение Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти.
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