Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T16:26+0300
https://ria.ru/20200122/1563740561.html
Саудовский министр назвал переназначение Новака полезным для ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Саудовский министр назвал переназначение Новака полезным для ОПЕК+

16:26 22.01.2020
591
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Переназначение Александра Новака на пост главы Минэнерго РФ очень полезно для сделки ОПЕК+, так как говорит о последовательности проводимой Россией политики, заявил РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в кулуарах Всемирного экономического форума.
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
21 января, 23:58Формирование нового правительства
Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства
Отвечая на вопрос, насколько это решение важно для сделки ОПЕК+, Абдель Азиз бен Сальман сказал: "Это решение, которое приняли президент и глава правительства. Мы работаем с правительствами, не с отдельными людьми. Но переназначение Новака очень полезно, так как говорит о последовательности проводимой политики, в том числе с нашей страной".
"Я надеюсь, что наше партнерство с Россией продолжится. Наши отношения развиваются, процветают и расширяются", - добавил принц.
ОПЕК в своем микроблоге в Facebook также писал, что повторное назначение Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
1300002
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМинистерство энергетики РФОПЕКВсемирный экономический форумАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
Рекомендуем
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Министр энергетики РФ Александр Новак
В Саудовской Аравии поздравили Новака с переназначением
Нефтяной станок-качалка
США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
Министр энергетики РФ Александр Новак
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака главой Минэнерго
Глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Санала во время интервью с журналистами перед заседанием ОПЕК в Вене. 6 декабря 2018
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Венесуэльские боливары
Мадуро поставил цель привести инфляцию к однозначному показателю
Нефтяной станок-качалка
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния