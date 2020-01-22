Саудовский министр назвал переназначение Новака полезным для ОПЕК+

Отвечая на вопрос, насколько это решение важно для сделки ОПЕК+, Абдель Азиз бен Сальман сказал: "Это решение, которое приняли президент и глава правительства. Мы работаем с правительствами, не с отдельными людьми. Но переназначение Новака очень полезно, так как говорит о последовательности проводимой политики, в том числе с нашей страной".