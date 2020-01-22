Спикер ливанского парламента призвал дать шанс новому правительству

БЕЙРУТ, 22 янв – РИА Новости. Спикер Ливанского парламента Набих Берри заявил об общем интересе всех ливанцев в эффективной работе нового правительства, способного вывести страну из кризиса и заручится поддержкой населения и международного сообщества, заявил журналистам официальный представитель спикера парламента депутат Али Баззи.
Во вторник в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров-технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом. Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия населения. Участники антиправительственных демонстраций на фоне объявления нового состава кабмина блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади и у здания парламента в столице прошли массовые митинги и беспорядки.
"Господин Берри сказал, что мы все заинтересованы, как народ, так и руководство страны в извлечении выгоды от нового правительства, решении проблем и выхода из экономического и финансового кризиса. Необходима стабильность в уровне жизни. Правительство, имея возможности и специалистов, может создать фундамент для выхода из кризиса при условии не растрачивания времени и доказав людям, что это правительство всех ливанцев. Доверие парламента важно на основании конституции, но важнее доверие народа и арабского и международного сообщества, которые могут поддержать в экономических и финансовых задачах", - сказал Баззи.
Парламент в свою очередь, по словам Баззи, будет выполнять свои функции и тщательно следить за работой правительства.
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Премьер-министр после собрания заявил в свою очередь, что новый кабинет министров является правительством национального спасения и не зависит от какого-либо политического лагеря.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
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