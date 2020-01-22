Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:03+0300
https://ria.ru/20200122/1563740416.html
Спикер ливанского парламента призвал дать шанс новому правительству
https://cdn21.img.ria.ru/images/152216/05/1522160514_0:280:668:656_1036x0_80_0_0_2717a921d7df41e0fcc8a19f62aa8cc2.jpg
РИА Новости

Спикер ливанского парламента призвал дать шанс новому правительству

16:03 22.01.2020
166
© Sputnik / Wissam MattaСпикер парламента Ливана Набих Берри
Спикер парламента Ливана Набих Берри
© Sputnik / Wissam Matta
БЕЙРУТ, 22 янв – РИА Новости. Спикер Ливанского парламента Набих Берри заявил об общем интересе всех ливанцев в эффективной работе нового правительства, способного вывести страну из кризиса и заручится поддержкой населения и международного сообщества, заявил журналистам официальный представитель спикера парламента депутат Али Баззи.
Во вторник в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров-технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом. Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия населения. Участники антиправительственных демонстраций на фоне объявления нового состава кабмина блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади и у здания парламента в столице прошли массовые митинги и беспорядки.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
3 января, 11:59
Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани
"Господин Берри сказал, что мы все заинтересованы, как народ, так и руководство страны в извлечении выгоды от нового правительства, решении проблем и выхода из экономического и финансового кризиса. Необходима стабильность в уровне жизни. Правительство, имея возможности и специалистов, может создать фундамент для выхода из кризиса при условии не растрачивания времени и доказав людям, что это правительство всех ливанцев. Доверие парламента важно на основании конституции, но важнее доверие народа и арабского и международного сообщества, которые могут поддержать в экономических и финансовых задачах", - сказал Баззи.
Парламент в свою очередь, по словам Баззи, будет выполнять свои функции и тщательно следить за работой правительства.
Во время акции протеста в Бейруте
21 января, 19:08
Ливанский депутат рассказал о последствиях политического кризиса
Премьер-министр после собрания заявил в свою очередь, что новый кабинет министров является правительством национального спасения и не зависит от какого-либо политического лагеря.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
19 января, 14:49
И.о. премьера Ливана Харири призвал не провоцировать народ
010002
Обсудить 1
Мишель АунНабих БерриЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия
Во время акции протеста в Бейруте
Ливанский депутат рассказал о последствиях политического кризиса
Во время акции протеста в Ливане
В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов
Во время акции протеста в Бейруте
В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Палестины
Полиция во время акции протеста в Бейруте
Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния