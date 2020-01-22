Спикер ливанского парламента призвал дать шанс новому правительству

"Господин Берри сказал, что мы все заинтересованы, как народ, так и руководство страны в извлечении выгоды от нового правительства, решении проблем и выхода из экономического и финансового кризиса. Необходима стабильность в уровне жизни. Правительство, имея возможности и специалистов, может создать фундамент для выхода из кризиса при условии не растрачивания времени и доказав людям, что это правительство всех ливанцев. Доверие парламента важно на основании конституции, но важнее доверие народа и арабского и международного сообщества, которые могут поддержать в экономических и финансовых задачах", - сказал Баззи.