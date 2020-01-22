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Культура
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Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс
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РИА Новости

Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

16:21 22.01.2020
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© REUTERS / Nacho DoceБританский актер, кинорежиссёр, сценарист и композитор Терри Джонс
Британский актер, кинорежиссёр, сценарист и композитор Терри Джонс
© REUTERS / Nacho Doce
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Британский актер и сценарист Терри Джонс, который основал комик-группу "Монти Пайтон", умер в возрасте 77 лет в Лондоне. Информацию подтвердил его агент, сообщает The Guardian.
Причиной смерти стали осложнения деменции, которую у него диагностировали в 2016 году. После Джонс публично рассказывал о последствиях этого заболевания.
Актер получил известность как участник комедийной группы "Монти Пайтон", которую в 1969 создал вместе с Майклом Пейлином.
Она состояла из шести актеров и получила известность за новаторские шутки.
С 1969 по 1974 года на британском канале выходил сериал "Летающий цирк Монти Пайтона". Шоумены также выпускали фильмы и песни.
Но больше всего зрители полюбили комедию "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975 год).
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