Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Британский актер и сценарист Терри Джонс, который основал комик-группу "Монти Пайтон", умер в возрасте 77 лет в Лондоне. Информацию подтвердил его агент, . Британский актер и сценарист Терри Джонс, который основал комик-группу "Монти Пайтон", умер в возрасте 77 лет в Лондоне. Информацию подтвердил его агент, сообщает The Guardian.

Причиной смерти стали осложнения деменции, которую у него диагностировали в 2016 году. После Джонс публично рассказывал о последствиях этого заболевания.

Актер получил известность как участник комедийной группы "Монти Пайтон", которую в 1969 создал вместе с Майклом Пейлином.

Она состояла из шести актеров и получила известность за новаторские шутки.

С 1969 по 1974 года на британском канале выходил сериал "Летающий цирк Монти Пайтона". Шоумены также выпускали фильмы и песни.