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Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
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РИА Новости

Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"

16:01 22.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал процесс импичмента против него "розыгрышем" и сказал, что он "уверен в сенате".
Cлушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.
"Я уверен в сенате, там отличные люди. Эти трюки с импичментом, низкие розыгрыши - все началось еще с того дня, как я был избран. Посмотрите, что говорит конгрессмен Ал Грин, который сказал, что единственный способ с помощью которого они (демократы) могут выиграть - это подвергнуть меня импичменту. Ему, наверное, не следовало этого говорить, но он сказал так, как думает", - сказал Трамп журналистам в рамках экономического форума в Давосе.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивают, что своими действиями демократы нарушают конституцию США и требуют сенат немедленно оправдать президента.
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