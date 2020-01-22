Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"

"Я уверен в сенате, там отличные люди. Эти трюки с импичментом, низкие розыгрыши - все началось еще с того дня, как я был избран. Посмотрите, что говорит конгрессмен Ал Грин, который сказал, что единственный способ с помощью которого они (демократы) могут выиграть - это подвергнуть меня импичменту. Ему, наверное, не следовало этого говорить, но он сказал так, как думает", - сказал Трамп журналистам в рамках экономического форума в Давосе.