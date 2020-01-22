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Путин поручил рассмотреть вопрос о международном молодежном центре
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РИА Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос о международном молодежном центре

15:58 22.01.2020 (обновлено: 16:01 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до апреля рассмотреть вопрос о создании международного молодёжного центра для стажировок и обмена, в том числе в сфере волонтёрства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос о создании международного молодёжного центра для организации молодёжных обменов, а также для проведения стажировок в рамках таких обменов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). Доклад – до 1 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, Путин поручил кабмину усовершенствовать взаимодействие правоохранителей, медорганизаций и поисковых отрядов в поиске и установлении личности пациентов, находящихся в медорганизациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также детей.
Также поручено проработать вопрос по созданию единой федеральной базы данных таких лиц.
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Добавляется, что правительству совместно с Ассоциацией волонтёрских центров поручено до июня рассмотреть вопрос о создании необходимых условий для участия предпенсионеров и пенсионеров в волонтёрской деятельности.
Ответственными назначены Мишустин и председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
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Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбщество
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