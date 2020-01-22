Хинштейна назначили главой думского комитета по информполитике

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду освободила депутата от "Единой России" Александра Хинштейна от должности зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции и назначила его главой думского комитета по информационной политике.
Соответствующий проект постановления был принят депутатами единогласно.
Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главы комитета по информполитике Леонида Левина (СР), который был назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.
Другим проектом постановления Госдума назначила депутата от "Справедливой России" Олега Николаева главой комитета по делам национальностей, а бывшего главу комитета, депутата от "Единой России" Ильдара Гильмутдинова - первым зампредом комитета.