Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T15:53+0300
https://ria.ru/20200122/1563739840.html
Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156373/86/1563738608_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7953a3813e0fa658df143fcfbc1d244e.jpg
РИА Новости

Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов

15:53 22.01.2020
595
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что торговое соглашение с Европейским союзом может быть заключено до выборов президента в Соединенных Штатах.
Как заявил Трамп, он предпочел бы подождать, пока он закончит заключение торгового соглашения с Китаем, перед тем как работать с ЕС, однако предположил, что сделка с Евросоюзом может быть заключена до президентских выборов 2020 года.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
21 января, 17:23
Иранский депутат объявил награду за "голову Трампа"
"До (выборов – ред.), я думаю, мы сделаем это до", - заявил Трамп во время пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CBS News.
"Мы заключим соглашение, я полагаю, у нас получится заключить сделку, в противном случае нам придется сделать что-нибудь еще", - добавил Трамп.
При этом президент США отметил, что с иметь дело с Европейским союзом гораздо сложнее, чем с Китаем, и переговоры по соглашению будут сложнее во многих аспектах.
Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:01
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
090000
Обсудить 1
Дональд ТрампЕвросоюзСШАДавосВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО оценил вероятность выхода США из организации
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Мужчина с флагами Ирана
Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния