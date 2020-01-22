Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов

"Мы заключим соглашение, я полагаю, у нас получится заключить сделку, в противном случае нам придется сделать что-нибудь еще", - добавил Трамп.

При этом президент США отметил, что с иметь дело с Европейским союзом гораздо сложнее, чем с Китаем, и переговоры по соглашению будут сложнее во многих аспектах.