В Липецкой области стартует акция по сбору донорской крови

ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Масштабная выездная акция по сбору донорской крови стартует в четверг на территории больницы райцентра Становое Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона . Масштабная выездная акция по сбору донорской крови стартует в четверг на территории больницы райцентра Становое Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

Он добавил, что забор крови будет осуществляться в специальном мобильном комплексе, который начнет работу с девяти часов утра. Комплекс оборудован тремя функциональными креслами в комплекте с принадлежностями и оборудованием. Там же есть кабинеты врача-трансфузиолога и лаборанта, а также организована работа гардероба, туалета и буфета для доноров. Бригада врачей областной станции переливания крови из пяти человек сможет принять за смену 30-50 доноров.

"При разработке плана выездов мобильного комплекса на 2020 год учтены все пожелания доноров. С ними согласованы условия и график работы специалистов, организована система обратной связи", – отметил губернатор.