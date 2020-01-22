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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-22T15:53+0300
https://ria.ru/20200122/1563739821.html
В Липецкой области стартует акция по сбору донорской крови
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РИА Новости

В Липецкой области стартует акция по сбору донорской крови

15:53 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовВ ОП РФ пройдет открытая донорская акция
В ОП РФ пройдет открытая донорская акция
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Масштабная выездная акция по сбору донорской крови стартует в четверг на территории больницы райцентра Становое Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что забор крови будет осуществляться в специальном мобильном комплексе, который начнет работу с девяти часов утра. Комплекс оборудован тремя функциональными креслами в комплекте с принадлежностями и оборудованием. Там же есть кабинеты врача-трансфузиолога и лаборанта, а также организована работа гардероба, туалета и буфета для доноров. Бригада врачей областной станции переливания крови из пяти человек сможет принять за смену 30-50 доноров.
"При разработке плана выездов мобильного комплекса на 2020 год учтены все пожелания доноров. С ними согласованы условия и график работы специалистов, организована система обратной связи", – отметил губернатор.
Мобильная станция заготовки крови работает в области уже не первый год. В 2011 году регион получил его в рамках нацпроекта "Здоровье". Стоимость комплекса в то время составила 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. В течение года мобильный комплекс заготовки донорской крови проедет по всем муниципалитетам Липецкой областной. Следующей площадкой станет Долгоруковский район региона.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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