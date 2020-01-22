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Пекинский аэропорт "Шоуду" усилит санитарные меры из-за коронавируса
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РИА Новости

Пекинский аэропорт "Шоуду" усилит санитарные меры из-за коронавируса

15:52 22.01.2020
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinМеждународный аэропорт Шоуду в Пекине
Международный аэропорт Шоуду в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Международный аэропорт Шоуду в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Администрация международного аэропорта Пекина "Столичный" ("Шоуду") усилила санитарные меры в связи с распространением в стране нового типа коронавируса, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что уже создана специальная рабочая группа и принимаются специальные меры, чтобы не допустить распространения эпидемии.
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В частности, медики будут измерять температуру у прибывших из Уханя членов экипажей и пассажиров, в терминалах увеличит количество подаваемого воздуха из воздухоочистителей, увеличат частоту и кратность стерилизации помещений аэропорта.
Аналогичные профилактические меры предпринимаются и на вокзалах города.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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По последним официальным данным властей, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения. По данным Центрального телевидения Китая, число заболевших по всему Китаю уже достигло 473 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Гонконге и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайУханьВ мире
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