Пекинский аэропорт "Шоуду" усилит санитарные меры из-за коронавируса

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Администрация международного аэропорта Администрация международного аэропорта Пекина "Столичный" ("Шоуду") усилила санитарные меры в связи с распространением в стране нового типа коронавируса, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что уже создана специальная рабочая группа и принимаются специальные меры, чтобы не допустить распространения эпидемии.

В частности, медики будут измерять температуру у прибывших из Уханя членов экипажей и пассажиров, в терминалах увеличит количество подаваемого воздуха из воздухоочистителей, увеличат частоту и кратность стерилизации помещений аэропорта.

Аналогичные профилактические меры предпринимаются и на вокзалах города.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По последним официальным данным властей, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения. По данным Центрального телевидения Китая, число заболевших по всему Китаю уже достигло 473 человек.