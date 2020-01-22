Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T18:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563739622.html
В Совфеде предложили создать агентство по делам Северного Кавказа
https://cdn24.img.ria.ru/images/98318/76/983187626_0:246:2600:1709_1036x0_80_0_0_022f475d84b787ad9f968d3e03e09459.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили создать агентство по делам Северного Кавказа

15:50 22.01.2020 (обновлено: 18:07 22.01.2020)
465
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТаймураз Мамсуров
Таймураз Мамсуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Таймураз Мамсуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров предлагает создать в составе нового правительства агентство по делам Северного Кавказа.
Президент России Владимир Путин упразднил министерство РФ по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Вчера, 15:00
Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
"Функции Минкавказа перешли Минэкономразвития. Может быть, следует обсудить вопрос о создании агентства по делам Северного Кавказа, чтобы наши вопросы не растворились в тех проблемах, которые валятся на министерство", - сказал сенатор на пленарном заседании палаты в среду.
В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодателям оформить свое предложение должным образом.

"Если сенаторы от региона оформят обращение в правительство, то это будет кабмином учтено", - полагает она.

Александр Матовников
Вчера, 13:33
Экс-полпред в СКФО поблагодарил власти и жителей округа за поддержку
Спикер согласилась, что тема Северного Кавказа важная и нужно, чтобы была сохранена преемственность в работе прежнего министерства.
Мастерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
По ее словам, Минкавказа было создано в 2014 году в первую очередь для финансирования северокавказских регионов по федеральным программам. Сейчас выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты, поэтому можно считать, что министерство выполнило свою задачу и может быть ликвидировано.
Махмуд-Али Калиматов
Вчера, 13:19
Глава Ингушетии прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
401022
Обсудить 0
МинкавказСеверный КавказВалентина МатвиенкоТаймураз МамсуровВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния