В Совфеде предложили создать агентство по делам Северного Кавказа

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров предлагает создать в составе нового правительства агентство по делам Северного Кавказа.
Президент России Владимир Путин упразднил министерство РФ по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития.
"Функции Минкавказа перешли Минэкономразвития. Может быть, следует обсудить вопрос о создании агентства по делам Северного Кавказа, чтобы наши вопросы не растворились в тех проблемах, которые валятся на министерство", - сказал сенатор на пленарном заседании палаты в среду.
В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодателям оформить свое предложение должным образом.
"Если сенаторы от региона оформят обращение в правительство, то это будет кабмином учтено", - полагает она.
Спикер согласилась, что тема Северного Кавказа важная и нужно, чтобы была сохранена преемственность в работе прежнего министерства.
Мастерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
По ее словам, Минкавказа было создано в 2014 году в первую очередь для финансирования северокавказских регионов по федеральным программам. Сейчас выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты, поэтому можно считать, что министерство выполнило свою задачу и может быть ликвидировано.