В Совфеде предложили создать агентство по делам Северного Кавказа

"Функции Минкавказа перешли Минэкономразвития. Может быть, следует обсудить вопрос о создании агентства по делам Северного Кавказа, чтобы наши вопросы не растворились в тех проблемах, которые валятся на министерство", - сказал сенатор на пленарном заседании палаты в среду.

"Если сенаторы от региона оформят обращение в правительство, то это будет кабмином учтено", - полагает она.

Спикер согласилась, что тема Северного Кавказа важная и нужно, чтобы была сохранена преемственность в работе прежнего министерства.

Мастерство по делам Северного Кавказа выполнило поставленные перед ним задачи, в связи с чем было упразднено, заявила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

По ее словам, Минкавказа было создано в 2014 году в первую очередь для финансирования северокавказских регионов по федеральным программам. Сейчас выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты, поэтому можно считать, что министерство выполнило свою задачу и может быть ликвидировано.